نقل والدة رونالدو على عجل إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن نقل ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أحد المستشفيات صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "MailOnline Sport"، فإن والدة رونالدو أصيبت بجلطة دماغية، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال.