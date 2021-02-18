بايرن ميونيخ يعلن إصابة بنجامين بافار بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة الفرنسي بنجامين بافار نجم الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكتب بايرن ميونيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت عينة بافار إيجابية لفيروس كورونا وهو حاليًا يخضع لبروتوكولات العلاج وحالته جيدة".

كان بايرن ميونيخ توج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على تيجريس المكسيكي بهدف نظيف سجله بنجامين بافار ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، بعد غد السبت، بمسابقة الدوري الألماني.