البدء بإجراءات استئناف قرار إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة القارية

تستمع محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اعتبارا من الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل إلى استئناف فريق مانشستر سيتي بشأن قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، حسب ما أشارت إليه لجنة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي (ويفا).وستعقد جلسة الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعُد بسبب قيود فيروس "كوفيد-19"، وفي حال لم يتم الإعلان عن الحكم بعد جلسة الاستماع، فقد "يُتَخذ القرار خلال شهر يوليو" بحسب ما أفاد أمين عام " كاس" ماتيو ريب. وكان الاتحاد الأوروبي ( ويفا )، استبعد في يناير الماضي مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين مع غرامة مالية تقدر بـ 30 مليون يورو، معللة ذلك بالمبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016.