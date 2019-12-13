٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا
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٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

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العرب اليوم - ٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن ضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربع سنوات ونصف بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية.

ويصل محمود كهربا إلى مقر القلعة الحمراء لأول مرة بعد إنهاء إجراءات انضمامه اليوم ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تقدم إدارة التعاقدات كهربا بشكل رسمي لوسائل الإعلام اليوم يكون الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية.

وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء علي موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وحصل كهربا فعليًا علي 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي علي حصوله علي 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.

وحسب مصادر خاصة بالنادي فأن صفقة محمود كهربا سوف تحقق خمس فوائد مهمه للغاية للقلعه الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن ضم كهربا يمنح السويسري رينيه فايلر مرونه أكثر في تغيير خطته حسبما يريد فهو لاعب يجيد اللعب في كل المراكز الهجوميه سواء مهاجم صريح أو صانع لعب أو جناح أيمن وأيسر.

وأضافت أن ثاني االفوائد هي منح النادي مرونه أكبر في ملف التفاوض مع هيدرفسيلد حول ضم رمضان صبحي خاصة أن النادي الإنجليزي يطلب ٦ ملايين يورور لللتخلي عن أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي جرت في مصر الشهر الماضي

وأوضحت المصادر أن من إيجابيات صفقة كهربا هو تدعيم الصفوف أفريقيا حيث سيتم قيده للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا هو لاعب لا يزال أمامه الكثير ليقدمه في الملاعب وعمره ليس كبيرا بجانب أنه أحد أبناء النادي الذي يعرف ويدرك قيمة التيشرت الذي يرتديه.

وتابعت المصادر أن المكسب الرابع هو زيادة القيمة التسويقية للنادي خاصة أن كهربا لاعب دولي وشارك مع منتخب مصر في مونديال العالم الذي جري بروسيا ٢٠١٨

والمكسب الخامس هو أن تلك الصفقة تعد أكبر رد علي ما حدث في ملف عبدالله السعيد- حسب مصدر مسئول في النادي، وإنذار شديد اللهجة بعدم تكرار هذا الأمر من جديد مع مسئولي القلعة الحمراء.

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٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا ٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا



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