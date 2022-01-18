تأجيل مباراة بيرنلي ضد واتفورد في الدوري الإنكليزي بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة بيرنلي ضد واتفورد، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل؛ بسبب زيادة الإصابات في صفوف الأول بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وقال شون دايتشي، المدير الفني لفريق بيرنلي، يوم الإثنين، إن فريقه يعاني من وجود 10 لاعبين مصابين جدد في الفريق الأول وإن "حالهم أسوأ قليلاً" مما كان عليه قبل مباراة السبت ضد ليستر، والتي تم تأجيلها أيضًا وهذه هي المرة الخامسة التي يشهد فيها كوفيد هذا الموسم تأجيل أحد مواجهات بيرنلي، ولكن المرة الثانية التي يأتي فيها الطلب من كلاريت.. كان لديهم مباراة ضد توتنهام مؤجلة بسبب الثلوج الكثيفة.