اندلاع حريق بالقرب من قرية المشجعين في قطر

اندلع حريق بالقرب من قرية مشجعي كأس العالم 2022 المقام على الأراضي القطرية. واندلع حريق على بعد 3.5 كيلومترات من قرية المشجعين المتواجدة في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل. وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن المشجعين شاهدوا دخانا أسود كثيفا يتصاعد من منطقة قريبة من أماكن إقامتهم.