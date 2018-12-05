بات البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي"الأهلي"، واحدًا من المُرشّحين من قبل إدارة الكرة الحالية في النادي لقيادة الفريق مُجددًا.

وكشفت مصادر، أن مسؤول في النادي قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع البرتغالي، لمعرفة رأيه، بشأن التراجع عن اعتزال التدريب، والبحث عن صيغة العمل.

وتلقى المسؤول الأهلاوي الموافقة النهائية من البرتغالي، للعمل مجددًا في الأهلي، ويبدو أن رئيس النادي محمود الخطيب، لايزال متخفظًا على عودة مانويل جوزيه