أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يستعد لاستئناف نشاطه في 17 يوليو بعد توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عدم تسجيل حالات إيجابية لسلسلة الفحوص الأخيرة التي أجراها بـ"كوفيد-19". وخضع ما مجموعه 1195 لاعبا وعاملا في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة. وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية " يمكن لرابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس والجمعة الماضين تم اختبار 1195 لاعبا وموظفا في الأندية للكشف عن فيروس + كوفيد-19+. ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية".