تقرير يكشف تفاصيل الخلاف العلني بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد
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تقرير يكشف تفاصيل الخلاف "العلني" بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد

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العرب اليوم - تقرير يكشف تفاصيل الخلاف "العلني" بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد

البرتغالي كريستيانو رونالدو
لندن ـ العرب اليوم

تقرير يكشف تفاصيل الخلاف "العلني" بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد

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تقرير يكشف تفاصيل الخلاف العلني بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد تقرير يكشف تفاصيل الخلاف العلني بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد



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