وفاة حكم خلال مباراة بعد أن ارتطمت الكرة برأسه في بريطانيا

شهدت إحدى المباريات المدرسية حدثا مأساويا بعد وفاة أحد الحكام في بريطانيا إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، فيما وصف بأنه "حادث غريب". وإن الحكم مايكل غرانت توفي في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها منذ عدة أيام.

وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، بشرق إنجلترا. وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها بقوة من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.