إصابة على معلول وثنائي منتخب تونس بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا

أصيب الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، والثنائى غيلان الشعلالى والحارس أيمن دحمان بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب بلادهم مع جامبيا الخميس المقبل وأكد موقع "فوت 24" التونسى، أن الاختبار السريع لتقصّي فيروس كورونا، أثبت إصابة كل من غيلان الشعلالي، وعلي معلول والحارس أيمن دحمان يكوفيد-19، وسيتم عزل الثلاثي المذكور عن بقية وفد المنتخب الوطني في مدينة ليمبي الكاميرونية قبل مواجهة غامبيا الخميس القادم لحساب الجولة الختامية من كأس إفريقيا للأمم وكان الاتحاد التونسى قد أعلن منذ أيام عن إصابة كل من: ديلان برون، محمد دراقر، عصام الجبالي، أسامة الحدادي، يوهان توزغار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.