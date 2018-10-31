كشفت تقارير صحافية برازيلية، أن نجم فريق "ساو باولو" الشاب، دانيل كوريا فريتاس، عُثر عليه مقتولًا ومشوهًا قرب حانة، في حادث مأساوي هز أوساط كرة القدم في البلاد.

ويبلغ اللاعب الراحل من العمر 24 عامًا، وعُثر على جثته في مدينة ساو جوزيه دوس بينايس، التابعة لولاية بارانا غربي البرازيل , وقال نادي "ساو باولو" في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "النادي يعبر عن حزنه العميق لوفاة لاعب الوسط دانيل كوريا فريتاس، ويتعاطف معه ويقدم التعازي إلى عائلته".

ولم يعلن بعد السبب الرسمي للوفاة، إلا أن تقارير صحافية محلية قالت إن فريتاس كان ضحية للتعذيب، حيث وجدت رأسه شبه مفصولة وأعضاؤه التناسلية مقطوعة، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية , وطبقًا لتقرير الشرطة، فإن مظهر الجثة يوحي بأن صاحبها تعرّض إلى عنف شديد، حيث وُجد قطعان عميقان في الرقبة , وكانت الرأس شبه مفصولة والأعضاء التناسلية مبتورة".

وبيّن التقرير، أن مارة قرب الحانة عثروا على الجثة في طريق مقطوعة وشهيرة بأعمال العنف، وأبلغوا السلطات، وأضاف "كل شيء يشير إلى أن اللاعب قُتل هنا في الشارع، وسُحل لنحو 30 مترًا" , وبدأ فريتاس مسيرته الكروية كلاعب محترف في صفوف بوتافوغو البرازيلي، قبل الانتقال عام 2015 إلى "ساو باولو"، أحد أبرز أندية كرة القدم في البلاد.