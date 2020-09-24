الأهلي المصري يعلن رحيل فايلر خلال ساعات وتعيين البديل
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الأهلي المصري يعلن رحيل فايلر خلال ساعات وتعيين البديل

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العرب اليوم - الأهلي المصري يعلن رحيل فايلر خلال ساعات وتعيين البديل

السويسري رينيه فايلر
القاهرة - العرب اليوم

تعلن إدارة النادي الأهلي، رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، عن منصبه، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاختلاف مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء.ويحق لفايلر فسخ تعاقده مع الأهلي مستغلا العقد المبرم بينه وبين الإدارة والذي يحق له من خلاله فسخ تعاقده والرحيل مجانًا خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتستعد إدارة القلعة الحمراء، لإصدار بيان رسمي تعلن خلال تفاصيل الخلاف مع المدرب السويسري.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة خاصة مع المدرب السويسري رينيه فايلر بعد قليل، يبلغ فيها المدير الفني، رئيس الأهلي، عزمه الرحيل بشكل رسمي عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، متمنيًا لهم التوفيق في البطولة الأفريقية والتتويج بها.

ورفض المدرب السويسري البقاء في الأهلي بسبب تلقيه عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، بجانب بعض الظروف الأسرية.وتعلن إدارة الأهلي أيضا المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق، والاتجاه الأقرب أن يتولى أحد الثنائي محمد يوسف أو عماد النحاس، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طنطا، والمقررة في الثامنة مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن أي قرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة سيكون في صالح النادي، وللحفاظ على استقراره، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة للغاية خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، إن رينيه فايلر حصل على كل مستحقاته الشهرية دون أي تأخير في ذلك، وفيما يتعلق بمكافأت الفوز بالدوري فهي لا مشكلة فيها أيضا، وسيتم صرفها وفقًا لسياسة العمل في صرف المكافآت كما هو متبع.

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الأهلي المصري يعلن رحيل فايلر خلال ساعات وتعيين البديل الأهلي المصري يعلن رحيل فايلر خلال ساعات وتعيين البديل



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