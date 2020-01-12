إقالة مدرب في الدوري الإسباني بعد انتشار فيديو فاضح له

قرر نادي ملقا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، إقالة مدربه، فيكتور سانشيز، بعد انتشار مقطع فيديو فاضح له، وقال ملقا في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "قرر نادي ملقا، اليوم 11 يناير، فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب فيكتور سانشيز".

وتابع: "على الرغم من المفاوضات المكثفة وكل المجهودات التي بذلها النادي من أجل الوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب، غير أنه لم ينجح في ذلك.. وبناء على ذلك، فقد قرر نادي ملقا طرد فيكتور سانشيز استنادا إلى أسباب تأديبية ووفقا للوائح المعمول بها.. اتخذ نادي ملقا هذا القرار نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالنادي من جراء الأحداث الأخيرة غير الرياضية. ويكمن الهدف من إبعاده في التقليل من التأثير السلبي لكل هذه الوقائع على الفريق وعلى النادي بشكل عام".

واختتم البيان: "وإلى حين تعيين مدرب جديد للفريق الأول، سيتكلف بتدريبه سيرخيو بيسير، وسيقوده خلال المباراتين القادمتين".