ننشر التشكيل المتوقع للفيصلي في مواجهة النصر الخميس

يستعد فريق الفيصلي لاستقبال ضيفه النصر مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

لن يفتقد الفيصلي في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة أو للإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بريكليس شاموسكا لخوض هذه المواجهة.

ومن المتوقع ان يخوض الفيصلي اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: حمدان الشمراني - آنتي بوليتش - إيجور روسي - يزيد بكر

خط الوسط: خاليم هيلاند - فهد الأنصاري

أمامهم: روجيريو - دييجو كالديرون - عبد العزيز البيشي

في الهجوم: جوزيف أكبالا