وفاة أصغر لاعب روسي شارك في دوري أبطال أوروبا

توفي لاعب كرة القدم السابق في فريق سبارتاك موسكو ألكسندر كوزلوف عن عمر يناهز الـ 29 عاما. وأصيب كوزلوف بجلطة دموية خلال تحضيراته للموسم الجديد مع نادي زوركي في مدينة كراسنوجورسك الروسية، الذي يلعب في الدوري الدرجة الثانية الروسي. واعتبر كوزلوف أحد المواهب الرئيسية للجيل الجديد في روسيا، ولعب أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في سن 17.