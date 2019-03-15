ليفربول يصطدم ببورتو في ربع نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة سهلة بين ليفربول الإنجليزي ونظيره بورتو البرتغالي.

وجاءت مواجهات دور الربع النهائي كالأتي:

أياكس × يوفنتوس

ليفربول × بورتو

توتنهام × مانشستر سيتي

برشلونة × مانشستر يونايتد