محمد السيد يهدي ثالث ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو

أهدى المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو"، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعد الفوز على الروسي أرتيوم سيركوف، بمنافسات وزن 67 كيلوغراما مصارعة رومانية رجال في أولمبياد طوكيو.