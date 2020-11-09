أحمد أحمد مهدد بفقد رئاسة الكاف ومنع ترشحه فى انتخابات 2021

أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهددا بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021 وقالت بي بي سي إن رئيس الاتحاد الإفريقي يواجه العديد من الأزمات فى الوقت الحالى وجاري بحث الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا، والتي قد تصدر أحكاما ضده خلال الفترة المقبلة تمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتمنعه من رئاسة الكاف مجددًا وعلى الجانب الآخر، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروي.