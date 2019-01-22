إطلاق سراح نجم الأهلي السابق بعد القبض عليه

قررت السلطات الجنوب إفريقية، إطلاق سراح باكاماني ماهلامبي لاعب الأهلى السابق، بعدما دفع غرامه تقدر بـ 1000 راند جنوب إفريقي.

وكانت القوات الأمنية بجنوب إفريقيا ألقت القبض على مهاجم النادي الأهلي السابق، بسبب قيادته المتهورة وأكدت التقارير الصحفية الجنوب إفريقية أن اللاعب تم القبض عليه بعدما تم رصده وهو يقود السيارة بتهور شديد.

وشددت الصحيفة على أن الشرطة ألقت القبض على نجم الأهلي السابق وصن داونز الحالي، ولم يكن تحت تأثير أي مخدر أو الخمر. الجدير بالذكر أن باكاماني رحل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا لنادي صن داونز الجنوب إفريقي.