إتحاد الكرة القطرية اللائحة مستمرة في دوري qnb والدرجة الثانية
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إتحاد الكرة القطرية اللائحة مستمرة في دوري QNB والدرجة الثانية

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العرب اليوم - إتحاد الكرة القطرية اللائحة مستمرة في دوري QNB والدرجة الثانية

إتحاد الكرة القطرية
الدوحة - العرب اليوم

بالرغم من ان استئناف النشاط الكروي في ظل ظروف استثنائية وغير متوقعة نظرا لانتشار فيروس كوروناإ لا ان اتحاد الكرة يعمل باللوائح التنظيمية لبطولاته دون تغيير فيها، نظرا لهذه الظروف ولعل اهم ما يلفت الانظار هو في حالة تساوى الفريقين الاول والثاني في دوري النجوم او دوري الدرجة الثانية في النقاط يتم العمل باللائحة ولن يتم اللجوء الى فارق الاهداف، وبالتالي لو افترضنا تساوى الدحيل والريان في عدد النقاط في الجولة الاخيرة من الدوري سيتم اللجوء الى لعب مباراة فاصلة بين الفريقين الشريكين على الصدارة من اجل تحديد البطل والوصيف حيث تنص اللائحة على ان تحدد ادارة المسابقات موعد المباراة الفاصلة، وفي حالة انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل يتم لعب وقت اضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة واذا استمر التعادل في نهاية الشوطين الاضافيين يتم اللجوء الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم الصراع، وهذا الامر ينطبق في اللائحة ايضا على منافسات الدرجة الثانية.

كما ان ادارة المسابقات وضعت مثل هذه الاحتمالات في حساباتها عند وضع خطة استئناف النشاط الكروي مرة اخرى، وحددت في الرزنامة موعد مثل هذه المباراة الفاصلة ومكانها ولكن لايمكن استباق الاحداث في الوقت الحالي، وعند حدوث التساوى بين فريقين في الصدارة سيتم الاعلان عن موعد المباراة الفاصلة ومكانها.

واكد مصدر مسؤول انه لن يكون هناك استثناء في اللائحة ولن يتم اللجوء لفارق الاهداف او المواجهات المباشرة في حالة تساوى الفريقين اللذين يتصدران المسابقة سواء على مستوى الدرجتين الاولى او الثانية

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إتحاد الكرة القطرية اللائحة مستمرة في دوري qnb والدرجة الثانية إتحاد الكرة القطرية اللائحة مستمرة في دوري qnb والدرجة الثانية



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