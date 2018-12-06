الحكم الجزائري مهدي عبيد يخضع للتحقيق بسبب مباراة الأهلي والترجي

يخضع الحكم الجزائرى مهدى عبيد إلى التحقيق اليوم بمقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب الأخطاء التى ارتكبها فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى.

ويفرض الاتحاد الإفريقى حالة من السرية التامة على التحقيق مع مهدى عبيد، مؤكدا أن الإعلان عن نتائج ما ستسفر عنه التحقيقات سيكون بعد مشاركة الترجى فى كأس العالم للأندية المقبل.

وكان الكاف اتهم الجزائرى مهدى عبيد بالتحيز إلى إحدى الفرق خلال ذهاب نهائى إفريقيا.