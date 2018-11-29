وصول مدرب أحد الجديد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

وصل المدرب الجديد لفريق أحد الأول لكرة القدم، باولو ألفيس، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حيث كان في استقباله مدير الاحتراف فيصل الصاعدي، ومدير العلاقات العامة أحمد النعمان .

وكان أحد، قد تعاقد مع المدرب البرتغالي باولو ألفيس، خلفا لفرانسيسكو آرسي لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

وتتضمن مسيرة ألفيس التدريبية قيادة أندية في البرتغال، ومن بينها يونياو ليريا وجيل فيسنتي وبيرامار.

ويستعد أحد لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في إطار مواجهات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.