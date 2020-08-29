تحليل الدم يثبت إصابة 6 لاعبين بـ فيروس كورونا في فريق طنطا

أثبتت التحاليل الطبية التي أجرتها اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة إصابة ستة لاعبين بالفريق الأول لطنطا بفيروس كورونا وحسب مصادر داخل نادي طنطا فإن الستة المصابين هم نفس اللاعبين الذي تم إعلان إصابتهم من قبل بفيروس كورونا وتم شفاؤهم لتثبت التحاليل الطبية إصابتهم من جديد بفيروس كورونا وقامت اللجنة الطبية لنادي طنطا بإبلاغ اتحاد الكرة من أجل إجراء مسحة طبية للاعبين الستة والذين تم عزلهم بعيدا عن باقي لاعبي الفريق لحين ظهور نتائج المسحات الطبية.