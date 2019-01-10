ننشر موعد مباراة النصر والفيصلي والقنوات الناقلة الخميس

يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والفيصلي وذلك اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 33 نقطة خلف المتصدر الهلال، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر إثنين.

يقدم فريق الفيصلي موسمًا رائعًا إلى حد ما في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة خلف الوحدة والأهلي أصحاب المركزين السادس والخامس، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 15 مباراة، حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في خمس، وتلقى 4 هزائم. وستقام مبراة النصر والفيصلي في تمام الساعة 6.5 مساءً بتوقيت السعودية ، 5.5 بتوقيت مصر، 7.5 بتوقيت الإمارات وستنقل عبر قناة KSA SPORT.