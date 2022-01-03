إغلاق الملاعب أمام الجمهور في موريتانيا لمواجهة تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، يوم الاثنين، قرارا يتعلق بالبطولات الوطنية التي تقام في البلاد، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بكوفيد-19. وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "نظرا للوضع الصحي الحالي في البلاد، الذي يتميز بارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتجاوبا مع قرار السلطات الصحية الوطنية بفرض إجراءات الوقاية بصرامة، فقد قررت العصبة الوطنية لكرة القدم (LNF) إعادة تطبيق البروتوكول الصحي للجنة الطبية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اعتبارا من يوم الاثنين 3 يناير 2022". وأضاف البيان: "ستُلعب جميع المباريات التي تنظمها العصبة الوطنية خلف أبواب مغلقة". وتابع: "سيتم تزويد جميع الأندية بتفاصيل هذا البروتوكول الصحي لتطبيقه بدقة".