يستهل فريق الأهلي ، في السادسة مساء الجمعة ، مشواره الأفريقي أمام نظيره جيما الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب في الإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للتونسي صادق السالمي، والليبي عطية أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل.

ويخوض الفريق مباراة الجمعة بقائمة وتشكيل إجبارى، بسبب ظروف قيد 23 لاعبًا في القائمة الأفريقية الأولى، بجانب الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، حيث ضمت قائمة الفريق 16 لاعبًا هم: شريف إكرامي، وعلى لطفي، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني ، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية، وإسلام محارب، وأحمد حمودي ، ومحمد شريف، وميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد سليمان، ومروان محسن، فيما يغيب عن الفريق سبعة لاعبين هم: محمد الشناوى، وسعد سمير، وأحمد فتحي ، وعلى معلول، ومحمد نجيب، وصلاح محسن، للإصابة، فيما يغيب وليد أزارو للإيقاف.

ومن خلال التدريبات الأخيرة، ينتظر أن يخوض الأهلي مباراة الجمعة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي، ساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف وكريم نيدفيد، وفي الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد شريف، وفي الهجوم مروان محسن.

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