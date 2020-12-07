كورونا يضرب عمر السومة قبل موقعة النصر

قالت تقارير صحفية إن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي أصيب بفيروس كورونا بعدما ظهرت إيجابية المسحة التي قام بها للكشف عن الفيروسوباتت إصابة السومة بكورونا تهدده بالغياب عن صدام فريقه المرتقب السبت المقبل أمام النصر في كلاسيكو الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. وذكر موقع "دوري بلس" وإذاعة "إف إم" ومصادر أخرى سعودية أن المسحة التي خضع لها القناص الأهلاوي جاءت إيجابية، لتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تحقيق السومة إنجازا تاريخيا بمعادلة رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بـ126 هدفا، ليبقى على بعد هدف واحد من الانفراد باللقب.

ويعد السومة هو الهداف الأفضل للأهلي في الموسم الحالي بـ4 أهداف في 7 مباريات، بفارق هدف عن الثلاثي المتصدر لترتيب الهدافين، فابيو أبرو لاعب الباطن، ورومارينيو لاعب الاتحاد، وديمتري بتراتوس لاعب الوحدة وتوج اللاعب السوري ببطولات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد والسوبر السعودي يذكر أن السومة هو اللاعب الوحيد الذي توج هدافاً لدوري المحترفين 3 مرات على التوالي، من موسم 2014-2015 إلى موسم 2016-2017.