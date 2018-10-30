أكّد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا إلى "يوفنتوس" أنه لم يكن يشعر في الأعوام الأخيرة، بالتقدير نفسه في صفوف فريقه السابق "ريال مدريد" الإسباني، بخاصة من قبل رئيسه فلورنتينو بيريز.

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات "كنت أشعر في داخل النادي، بخاصة من جانب الرئيس، بأنني لا أحظى بالتقدير نفسه كما في البداية". وأضاف "في الأعوام الأربعة أو الخمسة الأولى، كنت أشعر بأنني كريستيانو رونالدو. بعد ذلك، بات التقدير أقل".

وشدد رونالدو الذي انضم إلى ريال عام 2009 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن قرار الانتقال إلى يوفنتوس لم يكن نتيجة تلقائية لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن الإدارة الفنية للنادي الملكي، بعدما قاده الى لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لثلاثة مواسم على التوالي.

و كشف أن ابتعاد زيدان كان من التفاصيل الصغيرة التي كنت أواجهها عندما أفكر بوضع النادي , ليس ذلك ما أدى إلى رحيلي، لكنه لم يثنني عن القيام بذلك".

ودافع رونالدو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع يونايتد في 2008، وأربع مرات مع ريال, عن قرار انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، نافيًا أن يكون المال دافعه لذلك.

وأوضح "لو كنت أريد أن أجعل من انتقالي مسألة متعلقة بالمال، لكن انتقلت إلى الصين، حيث كنت سأحصل على خمسة أضعاف ما أناله في تورينو أو في ريال, أنا لم آت إلى يوفنتوس من أجل المال".