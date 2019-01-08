مصر تفوز بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز مصر اليوم الثلاثاء بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره الجنوب ، في التصويت الذي جرى اليوم العاصمة السنغالية داكار بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرًا.