رحيل الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي عن عمر 67 عاما
آخر تحديث GMT12:23:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

رحيل الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي عن عمر 67 عاما

العرب اليوم -

العرب اليوم - رحيل الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي عن عمر 67 عاما

القاهرة ـ العرب اليوم

توفي الناقد الرياضي المصري الشهير إبراهيم حجازي، الاثنين، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي.وأعلن نجل الناقد الرياضي عبر صفحته في "فيسبوك" رحيل والده، قائلا: "إنا لله وأنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله أبي حبيبي. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي".

وكان  الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي، قد قال في 10 ديسمبر الماضي في تصريحات صحفية، إن حجازي نقل إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية.وأوضح المستكاوي أن "حجازي يعاني تبعات إصابته بفيروس كورونا، فضلا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى التي تسببت بنقله للعناية المركزة".

وأصيب حجازي في 23 أكتوبر 2021، بوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى.وحظي إبراهيم حجازي بشهرة واسعة في الوسط الرياضي المصري، وعرف بمقالاته في جريدة الأهرام لمدة 22 عاما، لا سيما في عددها الأسبوعي الذي يصدر الجمعة تحت عنوان "خارج دائرة الضوء".

وقدم حجازي برنامجا في التلفزيون بعنوان "في دائرة الضوء"، وكان يتناول فيه أحوال الرياضة المصرية والعالمية.تخرج حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم التابع لمحافظة الجيزة عام 1967، وعمل ضابطا بالاحتياط بالقوات الخاصة، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975.وأسس الناقد المصري المعروف عضو مجلس الشيوخ، مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990، وأصبح رئيسا لتحريرها.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رحيل الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي عن عمر 67 عاما رحيل الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي عن عمر 67 عاما



أخبار ذات صلة

GMT 11:11 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

إغلاق الملاعب أمام الجمهور في موريتانيا لمواجهة تفشي كورونا
العرب اليوم - إغلاق الملاعب أمام الجمهور في موريتانيا لمواجهة تفشي كورونا

GMT 17:09 2022 الأحد ,02 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى ضد تشيلسي فى الدقيقة 26
العرب اليوم - محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى ضد تشيلسي فى الدقيقة 26

GMT 16:56 2022 الأحد ,02 كانون الثاني / يناير

ماني يفتتح أهداف ليفربول ضد تشيلسي فى الدقيقة 9 بالبريميرليغ
العرب اليوم - ماني يفتتح أهداف ليفربول ضد تشيلسي فى الدقيقة 9 بالبريميرليغ

GMT 16:40 2022 الأحد ,02 كانون الثاني / يناير

إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كورونا

GMT 19:40 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

إصابة نوير و3 لاعبين آخرين فى بايرن ميونخ بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة نوير و3 لاعبين آخرين فى بايرن ميونخ بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أسماء المنور تتألق بإطلالات عصرية وأنيقة

الرباط - العرب اليوم

تخطف أسماء المنور قلوب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لإطلالات عصرية انيقة واحترافية، ومن أبرز إطلالاتها نختار لك اليوم عدة صيحات جمالية يمكنك اعتمادها في إطلالاتك المقبلة.إطلالة شتوية مناسبة للفستان المخملي في أحدث اطلالة لأسماء المنور، والتي خطفت بها أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي جميعاً، نختار لكُنَّ إطلالة شتوية جمالية تليق بالفستان المخملي باللون الأحمر البرغندي، حيث صففت شعرها في صالون Lady lavender بأسلوب ذيل الحصان للشعر المموج والمنسدل بخصلات ناعمة على الجانبين بأسلوب الويفي مع فرق الشعر من أحد الجانبين، وعن مكياجها فقد اهتمت به خبيرة التجميل خديجة شكري، باعتماد مكياج بأيشادو لامع للعينين باللون الزهري النيود، وأكملته ببلاشر وردي وأحمر شفاه نيود بدرجة مطفأة، وحددت ملامحها بتقنية الكونتور. إطل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:51 2022 الأحد ,02 كانون الثاني / يناير

فساتين زفاف من التل لإطلالة كلاسيكية في شتاء 2022
العرب اليوم - فساتين زفاف من التل لإطلالة كلاسيكية في شتاء 2022

GMT 20:36 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

اكتشاف 7 وجهات أوروبية جديدة في 2021
العرب اليوم - اكتشاف 7 وجهات أوروبية جديدة في 2021

GMT 06:21 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

أقدم منزل في العالم معروض للبيع لأول مرة منذ 40 عاماً
العرب اليوم - أقدم منزل في العالم معروض للبيع لأول مرة منذ 40 عاماً

GMT 18:52 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود والاصطفاف بمواجهة الحوثيين
العرب اليوم - الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود والاصطفاف بمواجهة الحوثيين

GMT 06:06 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

قراصنة يخترقون صحفاً إسرائيلية في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني
العرب اليوم - قراصنة يخترقون صحفاً إسرائيلية في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 04:45 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

الأفوكادو والشمندر أبرز الأطعمة لتعزيز خصوبة الرجل والمرأة
العرب اليوم - الأفوكادو والشمندر أبرز الأطعمة لتعزيز خصوبة الرجل والمرأة

GMT 23:43 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات
العرب اليوم - تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات

GMT 07:08 2013 الجمعة ,24 أيار / مايو

القرنفل يهدئ الأعصاب
العرب اليوم - القرنفل يهدئ الأعصاب

GMT 11:49 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام
العرب اليوم - خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام

GMT 04:06 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

الجزائر تنشر نظامًا للتشويش على الأقمار الصناعية لمحاربة التجسس
العرب اليوم - الجزائر تنشر نظامًا للتشويش على الأقمار الصناعية لمحاربة التجسس

GMT 05:32 2021 الأحد ,23 أيار / مايو

طريقة عمل قرعة السحب الإلكتروني في مسابقات فيسبوك وتحديد الفائز
العرب اليوم - طريقة عمل قرعة السحب الإلكتروني في مسابقات فيسبوك وتحديد الفائز

GMT 18:59 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

يورغن كلوب يؤكّد أنّ الألقاب لم تكن هي الحافز له في أي وقت
العرب اليوم - يورغن كلوب يؤكّد أنّ الألقاب لم تكن هي الحافز له في أي وقت

GMT 10:17 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

سما المصري لمنتقدي ظهورها بالهوت شورت"مبعملش حساب لكلام حد"
العرب اليوم - سما المصري لمنتقدي ظهورها بالهوت شورت"مبعملش حساب لكلام حد"

GMT 17:17 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو

ختام بطولة الرماية الثالثة للضباط في شرطة دبي
العرب اليوم - ختام بطولة الرماية الثالثة للضباط في شرطة دبي

GMT 13:33 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

تتويج فريق الهلال بطلًا لكأس الشهداء للتايكوندو
العرب اليوم - تتويج فريق الهلال بطلًا لكأس الشهداء للتايكوندو

GMT 01:12 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

العلماء يكشفون عن شبكات الخلايا العصبية لتتبع سرعة الإيقاع
العرب اليوم - العلماء يكشفون عن شبكات الخلايا العصبية لتتبع سرعة الإيقاع

GMT 17:20 2015 السبت ,16 أيار / مايو

المنزل العربي يتكون من أفضية عدة من الصالونات المغربية المجهزة
العرب اليوم - المنزل العربي يتكون من أفضية عدة من الصالونات المغربية المجهزة

GMT 23:26 2019 السبت ,28 كانون الأول / ديسمبر

أوائل النساء اللاتي وضعن بصمتهن بتحقيق إنجازات في عالم السيارات
العرب اليوم - أوائل النساء اللاتي وضعن بصمتهن بتحقيق إنجازات في عالم السيارات

GMT 18:46 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

شبيه "حزلقوم" الصغير يظهر في جلسة تصوير
العرب اليوم - شبيه "حزلقوم" الصغير يظهر في جلسة تصوير

GMT 16:44 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

شكوك بشأن مُشاركة ميسي مع الأرجنتين في مباراتي المغرب وفنزويلا
العرب اليوم - شكوك بشأن مُشاركة ميسي مع الأرجنتين في مباراتي المغرب وفنزويلا

GMT 09:48 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير

أسبوع حافل بالتطورات الخاصة في مدينة "منبج" السورية
العرب اليوم - أسبوع حافل بالتطورات الخاصة في مدينة "منبج" السورية

GMT 09:43 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

روغوزين يعلن موعد انطلاق الرحلات إلى الفضاء
العرب اليوم - روغوزين يعلن موعد انطلاق الرحلات إلى الفضاء

GMT 23:04 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

معرض للرسام الفرنسي "لويس ليوبولد بويلى" ببريطانيا مطلع 2019
العرب اليوم - معرض للرسام الفرنسي "لويس ليوبولد بويلى" ببريطانيا مطلع 2019

GMT 12:03 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبر

"بيت المدى" يستذكر قدّيس الفنّ والنحت الكاريكاتور العراقي مؤيّد نعمة
العرب اليوم - "بيت المدى" يستذكر قدّيس الفنّ والنحت الكاريكاتور العراقي مؤيّد نعمة

GMT 16:25 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

مراجعة أحكام القضاء
العرب اليوم - مراجعة أحكام القضاء

GMT 11:20 2015 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس السوري بشار الأسد يرى أن الغرب محبط بسبب هزائمه المتكررة
العرب اليوم - الرئيس السوري بشار الأسد يرى أن الغرب محبط بسبب هزائمه المتكررة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab