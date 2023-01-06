رحيل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي بعد صراع مع المرض

توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية جيانلوكا فيالي صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس عن عمر ناهز 58 عاما. وقال نادي "سمبدوريا" في بيان على موقعه الرسمي "سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد إيقافه"