خالد ثاني يترشح لانتخابات الأهلي القطري

خالد ثاني الزراع أمين السر سابقا بالنادي الأهلي سيتقدم بترشحه لرئاسة النادي أو كنائب لرئيس النادي خلال الجمعية العمومية المقبلة مستنداً الى خبراته الادارية الكبيرة وارتباطه الكبير بالنادي الاهلي.

وعلى الرغم من أنه لم يشهر إعلانه بالترشح عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي إلا ان المقربين منه أكدوا انه سيقوم بالترشح حيث هناك بعض المشاورات الجارية حاليا لتحديد المنصب الذي سيترشح له للرئاسة أو كنائب رئيس.

وتأتي هذه الخطوة بعد ترشح عبد الله الملا لرئاسة النادي بصحبة محمد مصطفوي كنائب للرئيس حيث كان قد اشار الى انه سيترشح في حال عدم ترشح الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الحالي.