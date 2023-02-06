وفاة اللاعب نادر جوخدار إثر انهيار البناء الذي يسكنه نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، وفاة اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عامًا إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية؛ نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الإثنين.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال الاتحاد السوري: «الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين».

يُشار هنا إلى أن «جوخدار» مركز الهجوم مع نادي «الوثبة»، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، وتولى مهمة تدريب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.



ومن جهتها نعت إدارة نادي« الوثبة» لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين، وقالت: «تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين».