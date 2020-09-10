رئيس الاتحاد الدولي لليد يكشف حقيقة تفويت مصر لفرنسا بأمر من حسني مبارك

اقتربت مصر من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر لها يناير المقبل، بعد نجاح حفل قرعة المونديال على سفح الأهرامات منذ أيام، والتقت "الوطن" حسن مصطفى، حاكم كرة اليد في العالم ورئيس الاتحاد الدولي للعبة، فى حوار خاص تحدث فيه عن كواليس تنظيم مصر للمونديال، والردعلى اللغط والتصريحات التي سيطرت على الساحة في الفترة الأخيرة وكشف "مصطفى" حقيقة مطالبة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك له بـ"تفويت" مباراة فرنسا، قائلاً: "أنا حقيقي مش مصدق ردود الفعل، ولكن فيه ناس مش بتحبني أو مش بتحب الرئيس مبارك وجّهت الموضوع في اتجاه تاني، الأمر كله كان دعابة ومجاملة".