برشلونة يقدم عرضا خياليا لاستعادة نيمار

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع سان جيرمان بشأن عودة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى أسوار "كامب نو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر أن برشلونة قدم عرضا جديد للفريق الباريسي قيمته 200 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة المدافع جان كلير توديبو، إلى جانب الكرواتي إيفان راكيتيتش، وإعارة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.