وفاة بطل سباقات الحواجز غريغ فوستر عن 64 عاماً

عانى أسطورة سباقات الحواجز منذ عدة سنوات من الداء النشواني (أميلويدوسيس)، وهو مرض نادر يتسبب فيه تراكم البروتينات بتلف الأعضاء. أدى هذا المرض إلى خضوعه لعملية زراعة قلب في 2020. بعد مسيرة جامعية مميزة في كاليفورنيا مع "يو سي أل ايه" أحرز خلالها اللقب الوطني في 110 أمتار حواجز عامي 1978 و1980، توّج ابن شيكاغو بعشرة ألقاب أميركية في سباقات الحواجز داخل قاعة وفي الهواء الطلق بين 1981 و1991.نال الذهب في 100 أمتار حواجز خلال ثلاثة مونديالات في 1983 و1987 و1991، بالإضافة إلى ميدالية فضية أولمبية في ألعاب لوس أنجليس 1984.