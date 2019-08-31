تأكد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ناديه برشلونة خلال مواجهة المضيف أوساسونا، غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا"، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.

ولم يدخل ميسي، في قائمة الفريق الكتالوني التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، لمواجهة أوساسونا العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.