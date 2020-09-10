إصابة رئيس نادي نابولي بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي إصابة رئيسه أوريليو دي لورينتيس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذكر الموقع الرسمي لنادي نابولي، أن المسحة الطبية التي خضع لها أوريليو دي لورينتيس، أمس، الأربعاء، أثبتت إصابته بفيروس كورونا يذكر أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي سينطلق يوم 19 سبتمبر الحالي، بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا، في المدرجات كان فريق نابولي أنهى الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإيطالي في المركز السابع بـ 62 نقطة.