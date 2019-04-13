رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام سبال في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سبال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 في بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني _ بيرين _ بنسوليو.

خط الدفاع: بونوتشي _ دي تشيليو _ ساندرو _ سبينازولا _ كانسيلو _ باولو جوزي.

خط الوسط: سامي خضيرة _ بينتانكور _ كافيليا _ كاستانوس.

خط الهجوم: باولو ديبالا _ خوان كوادرادو _ مويس كسن _ بيرنارديسكي _ مافيديدي.