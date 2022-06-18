كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعث رسالة للوداد الرياضي، أمس الجمعة، يخطره فيها بأداء ما بذمته من مستحقات لمهاجمها السابق سليمان سيسوكو وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، التي ألزمت الفريق المغربي بدفع مستحقات اللاعب والبالغة نحو 200 ألف دولار أمريكي ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن "الكاف" هدد بحرمان الوداد الرياضي من المشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، في حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو.