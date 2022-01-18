أعلن ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو "باكو" خينتو عن 89 عاما، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي والفائز ببطولة أوروبا مع إسبانيا عن 88 عاما. وقال الريال في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد على وفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته ماري لوث ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه والمقربين منهم". باكو خينتو هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بكأس أوروبا ست مرات. دافع عن قميص نادينا بين عامي 1953 و 1971، وفاز خلال 18 موسماً مع ريال مدريد، إلى جانب كأس أوروبا (6)، بالدوري الإسباني (12)، كأس إسبانيا (2)، كأس الانتركونتيننتال (1)، كأس العالم المصغرة (1) وكأس اللاتينية (2). في ريال مدريد، لعب 600 مباراة وسجل 182 هدفاً. كذلك لعب المنتخب الإسباني 43 مباراة. تمثل شخصية باكو خينتو بصدق جميع قيم ريال مدريد وكان وسيظل مرجعاً لريال مدريد وعالم الرياضة. سوف يتذكره مشجعو ريال مدريد وجميع عشاق كرة القدم دائماً بصفته من أكبر الأساطير في التاريخ. توفي فرانسيسكو خينتو عن عمر يناهز 88 عاماً. ينقل ريال مدريد تعازيه لجميع أعضاء النادي وجماهير ريال مدريد.