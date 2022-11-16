وفاة الحكم الفرنسي جوهان آميل متأثرا بجلطة دماغية

ذكرت تقارير صحفية، أن الحكم الفرنسي جوهان آميل، قد توفي اليوم الأربعاء، بعد إصابة بجلطة دماغية.

ونقلت شبكة بي إن سبورت، الخبر حيث أكدت وفاة آميل عن عمر يناهز 42 عامًا.

وذكرت بعض التقارير، أن الوفاة حدثت أثناء أدء الحكم بعض التدريبات البدنية.