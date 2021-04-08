إصابة رضا شحاتة مدرب الجونة بفيروس كورونا

أعلن نادى الجونة إصابة رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات الماضية ومن المقرر أن يدخل رضا شحاتة فى عزل منزلى خلال الأيام الماضية مع تلقى برتوكول علاج كورونا للتخلص من الفيروس والعودة من جديد لقيادة فريق الجونة .

وكان الجونة تعرض لهزيمة قوية أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بنيهما فى الجولة الـ 18 من منافسات الدوري ويقدم الجونة مستويات جيدة بمسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة مدربه رضا شحاتة رغم هزيمة أمس أمام الطلائع .