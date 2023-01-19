 مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق

أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى البصرة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً