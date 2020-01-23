احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، بعيد ميلاد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد منتخب مصر الأوليمبي



ونشرت صفحة الكاف على"تويتر" فيديو لرمضان صبحي وعلقت عليه: "عيد ميلاد سعيد للجناح المصري رمضان صبحي ".



وتابعت الصفحة: "الفرعون الشاب قاد منتخب بلاده للفوز بـ أمم افريقيا تحت 23 عامًا، وساعد النادي الأهلي في التتويج بعدة بطولات".