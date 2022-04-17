بيراميدز يستضيف مازيمبي الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويحل مازيمبي ضيفا ثقيلا على فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر. ودخل فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال معسكرًا مغلقًا أمس السبت، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية. وقال جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مازيمبي فريق قوي ومتميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وسنلعب لتحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف في تلك المواجهة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.