موعد مباراة سموحة والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب برج العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم، مباراة سموحة والزمالك، في إطار الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز وسيتم نقل مباراة سموحة والزمالك، عبر قناة أون تايم سبورت HD1، والتي يسبقها استديو تحليلي ينطلق في السادسة والنصف مساء وسيتولى مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة الزمالك وسموحة، بينما يقود الإعلامي سيف زاهر، الاستديو التحليلي الخاص بتلك المواجهة، ويتكون طاقم المحللين من، أيمن يونس، وحازم إمام، ومحمد زيدان، حيث يظهر الأخير لأول مرة في تحليل مباريات الدوري المصري.