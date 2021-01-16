اتحاد الكرة المصري يكلف عصام عبدالفتاح بالإشراف على ملف الـ var في الدوري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، كلفت عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة الحكام فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بالاشراف على ملف تقنية الفيديو المعروفة بvar وأضاف المصدر أن الجلسة التى جمعت بين أحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح على هامش ندوة تحليل اداء الحكام فى الجبلاية شهدت مطالبة رئيس الاتحاد لمسؤل التطوير بالكاف بضرورة الاشراف على ملف تقنية الفيديو حتى نهاية الموسم واقترب عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من تولى مهام رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية.

جاء ذلك بعدما عقد فى وقت سابق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع عصام عبدالفتاح على هامش ندوة التحليل لأداء الحكام عن الخمس جولات الاولى من الدورى الممتاز فى مقر الجبلاية بالجزيرة وما عزز من اقتراب عصام عبدالفتاح من تولى ملف رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية ورود شكاوى من قبل مسؤولى الأندية فى الدورى الممتاز من أداء المستوى التحكيمى خاصة حكام تقنية الفيديو المعروفة بvar كما ساهم قرار الجبلاية الاخير بالإطاحة بأولياء أمور الحكام الذين لديهم أبناء عاملين وأقارب فى المجال التحكيمي.