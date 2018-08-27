ليفربول يعترض على موعد استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح، يُبدي فيه النادي الإنجليزي اعتراضه على موعد إرسال طلب استدعاء اللاعب لمعسكر المنتخب.